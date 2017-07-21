Terörle mücadelede büyük başarı sağlayan Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret eden Bitlis Valisi Ustaoğlu, "İnanıyoruz ve biliyoruz ki ne bayrağımızı indirmeye ne de bu devleti bölmeye güçleri yetmez." dedi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla mücadele eden Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığını ziyaret etti.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile JÖH Tabur Komutanlığına giden Vali Ustaoğlu, burada komandoları selamladıktan sonra şeref defterini imzaladı.







Ardından JÖH personeline hitap eden Ustaoğlu, her zaman bir ve beraber olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Hepinizin burada bu namussuzlara ve hainlere göz açtırmadan yaptığınız mücadele bizim en büyük moralimiz. Allah'ın yardımı ve inayeti hepinizin üzerine olsun. Coğrafyamızda bu hainler ne amaçlarına ne de emellerine ulaşabilecek. İnanıyoruz ve biliyoruz ki ne bayrağımızı indirmeye ne de bu devleti bölmeye güçleri yetmez. Ya bu topraklarda ölürüz ya da onları bu topraklara gömeriz. Bizim başka gideceğimiz bir coğrafyamız, ülkemiz de yok. Hepimiz vatanımız için canımızı, kanımızı vermeye razıyız."