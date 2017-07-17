CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına yeniden başlandı. Kahraman anlamına gelen 'hero', yazılı tişörtle gelmesiyle tepkilere neden olan sanık askerlerden astsubay Gökhan Güçlü'nün bu kez sarı tişört giydiği görüldü. Ayrıca cezaevi aracından inmeyen sanıklardan Yüzbaşı Haldun Gülmez askerler tarafından kolları ve bacaklarından tutulup, taşınarak içeriye alındı.

Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki günlük aradan sonra tekrar başlandı. Geçen haftaki duruşmaya tutuklu sanık MAK timi askerlerinden Gökhan Güçlü'nün üzerinde kahraman anlamına gelen 'hero', yazılı tişörtle gelmesi, büyük tartışma yaratmıştı. Ceza ve Tekif Evleri Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. 15 Temmuz'un yıldönümü anma etkinliklerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek tip kıyafet isteğinde bulunmuştu.



Bugün yargılamalarına tekrara başlanan darbeci askerler, tek tip kıyafetle getirilmedi ancak üzerlerinde herhangi bir mesaj içeren giysi giyinmelerine izin verilmedi, düz kıyafetlerle getirildi. Gökhan Güçlü'nün de, sarı renk bir tişörtle geldiği görüldü.



YİNE DİRENMEYE ÇALIŞTI



Geçen duruşmada öncesinde cezaevi ring aracından inmeyip direnince askerlerce zorla içeriye alınan, duruşmada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ile tartışıp dışarı atılan sanık SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez bugün de aynı tavrını sürdürdü. Gülmez, cezaevinde araçtan inmemek için direnince askerler tarafından kolları ve bacaklarından kaldırılıp havada taşınarak içeriye alındı.



KAKAO TALK KULLANDIĞINI KABUL ETMEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıkların ve avukatlarının taleplerini almaya başladı. İlk sözü alan helikopter pilotu Davut Uçum'un, FETÖ üyelerinin kullandığı şifreli haberleşme programlarından Kakao Talk uygulamasına ilişkin kayıtlar bulunduğu dava dosyasına girmişti. Sanık askerlerden Davut Uçum, Kakao Talk uygulamasının ne olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Davut Uçum, "Kakao Talk'un delil olup olmadığını da bilmiyorum. Ancak ben bu programı kullanmadım. İndirmedim. Bu konuda bilirkişilerin tespit yapmasını istiyorum" dedi. Davut Uçum ayıca darbe girişimi gecesinde, oyun içerisinde oyun olduğunu, bazı kamera kayıtlarının da dosyada bulunmadığını ileri sürdü. 112 kayıtlarının da sesli olarak CD içerisinde kendilerine verilmesini talep etti.



"BİZ KİMSENİN BASKISI ALTINDA DEĞİLİZ"



Sanık darbeci askerlerden Davut Uçum taleplerini sunduğu sırada mahkemeye yönelik, "Siz de baskı altındasınız biliyorum" ifadesini kullanınca Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, bu sözlerle sert çıkarak, "Biz kimsenin baskısı altında değiliz. Bunu defalarca söylüyorsunuz, ama biz baskı altında değiliz. Dosyadaki tüm bilgileri sizlere veriyoruz. İki hafta boyunca personel görevlendirdik. Sizin savunma yapmanız için dosyaları size gönderdik. Biz de bütün belgeleri tek teke okuyoruz, yine okuyacağız" dedi.