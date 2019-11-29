Bu tertip tutmaz!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Türkiye'nin birliğini hedef alan çirkin bir olay yaşandı. Alevi bir ailenin evinin duvarına yapılan yazılama ve çarpı işareti konulması kamuoyunda mahkum edildi. Konuya ilişkin Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan açıklama geldi.

Vakıf Başkanı Özdemir Özdemir, benzer provokasyonların geçmişte de yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'de iç karışıklık yaratılmaya çalışıldığını savunan Özdemir, Alevilerin buna karşı olduğunu ifade etti.





HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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