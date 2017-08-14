Kurban bayramı yaklaşıyor, besiciler hayvan pazarlarında kurbanlıklarını en iyi fiyattan satmaya çalışıyor, alıcılar da pazarlık peşinde. Ancak geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir artış var.

Şanlıurfa, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın en yaygın olduğu kentler arasında.Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarındaki yoğunluk arttı. Bu yıl küçükbaş fiyatında yükseliş var.Kurbanlık almaya giden vatandaş, artıştan şikayetçi.Pazarlardaki son durumu değerlendiren Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, bakanlığın ithal çözümüne tepkili.Bu görüntüler de Bursa'dan... Kimi Muş'tan kimi de Bingöl'den gitti.Pazarda en büyük ilgili Paşa adlı Simantal ırkı boğa gördü. 4 ortağa satıldı.Şimdilik 250 çadır kuruldu.Önümüzdeki günlerde bu sayının 500'e ulaşması bekleniyor.Bescilerin gözü yolda, müşteri bekliyoralar.Besicilerin bazı şiyatleri de var.Belediyeden bir an önce çözüm istiyorlar.