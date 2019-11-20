Bu yöntemle 1 milyon EYT'liye emekli maaşı verilebilir - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

İşsizlik fonunun faizi, emeklilikte yaşa takılanlar için ayrılabilir mi?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu konuyla ilgili FOX TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, şunları söyledi:

"Sadece biz işçilerin işsizlik sigortası fonuna ödediği parayla biraz kıyaslama yaparsak şayet 2019 ekim ayında işsizlik sigortası fonunun faiz geliri, 1 milyar 515 milyon lira. Aslında 700 bin kişiyle 1 milyon arasındaki vatandaşın emekli olması durumunda ortalama 1 milyar 600 milyon lira gibi bir maliyet olursa bu maliyet, sadece işsizlik sigortası fonunun faiz gelirlerinden bile karşılanabileceğini görüyoruz."

"1 MİLYON EYT'LİYE BİR AYLIK EMEKLİ MAAŞI VERİLEBİLİR"

Röportaj öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdursun, "Bugün FOX TV'de anlatacağım işsizlik sigortası fonunun 1 aylık faiz geliriyle 1 milyon EYT'liye bir aylık emekli maaşı verilebilir" ifadelerini kullandı.

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