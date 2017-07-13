Hububat ithalatındaki gümrük vergisinin düşürlmesinin ardından çiftçilere yine kötü bir haber geldi. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, buğday alım fiyatını 0. 94 kuruş olarak açıkladı. Yani üreticiler ton başına 940 lira alacak. Çiftçinin beklentisi ise en az bin 50 liraydı.

Güneydoğu Anadolu'da buğday hasadı bitti, İç Anadolu ve Doğu illerinde önümüzdeki aylarda başlayacak. Binlerce çiftçinin beklediği buğday alım fiyatı açıklandı.



Ancak çiftçiler büyük hayal kırıklığı yaşadı. 0.94 kuruş çiftçinin girdi maliyetlerini karşılamaktan çok uzak.



12 yıl önceki ürün fiyatı ile mazot, gübre ve ilaç fiyatını günümüzle kıyaslayınca ortaya çiftçi aleyhine rakamlar çıkıyor. 12 yıl önce 3 kilo buğdayla 1 litre mazot alınırken, bugün 5 kilo buğdayla 1 litre mazot alınabiliyor.



En az bin 50 lira fiyat beklentisi olan üreticileri zor günler bekliyor.



Makarnalık buğday fiyatın da ise artış yapılmadı. Geçen yıl tonu bin lira olarak açıklanan makarnalık buğday bu yıl da bin liradan alınacak. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ayrıca buğday alımlarında köylüden kesilen ücretin tahsil edilmeyeceğini duyurdu.



Çelik, ziraat odalarının ve köylünün tepki gösterdiği ithal hububatta gümrük vergisi indirimine de değindi.



ulusal.com.tr



