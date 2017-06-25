Şeker Bayramı başladı. Yurttaşlar bayramlaşmak için yollara döküldü. Bayramlıklarını giyen çocuklar el öptü, harçlık topladı. Ulusal Kanal ekibi de bayram ziyareti için İstanbul'daki Darülacezeye gitti. Küçüklerin neşeyle kutladığı bayram için büyükler bakın ne dedi.

Ramazan ayı bitti, Şeker Bayramı başladı. Yurttaşları da bayram heyecanı sardı.



Sadece minikler giymedi güzel elbiseleri. Büyükler de onlarla yarıştı.



Kimi 70 kimiyse 80 yaşında. İstanbul Darülacaze'de kalan dünün çocuğu bugünün büyükleri de bayram için hazırlandı.



Bazısı tekerlekli sandalyede karşıladı ziyaretçisini. Bazıları da günler öncesinde hazırladığı takım elbisesini giydi.



Küçüklerin harçlık beklediği bayramda onlar ise mutlu aile günlerini istiyor.



Onları, ziyaret edenler olduğu için de mutlular.



Şair olanlar da var. Kendi şiirlerini ziyaretçileri okuyorlar..



Küçükler ise günler öncesinden beklediği Şeker Bayramını heyecanla karşıladı. Poşetlerini yanlarına aldılar, bayram harçlığı için yollara düştüler.



Harçlıklar toplanınca çocuklar için sırada oyun parkları var.



Onları parka götürme görevi de büyüklerin.



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