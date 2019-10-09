Bugün çıkan emeklilikte yaşa takılanlar haberlerine EYT Derneği'nden açıklama (EYT son durum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı emeklilikte yaşa takılanlar açıklamalarına EYT Derneği'nden yanıt geldi.

EYT Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar .. Bugün çıkan haberlerde Hazine ve Maliye bakanı Sn. Berat Albayrak EYT ile ilgili bir çalışmamız yok diye bir açıklaması üzerine kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Ankara Tandoğan mitingimizden iki gün önce Sn. Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sosyal Politikalar Komisyon başk yard. Sn. Vedat Bilgin bir rapor hazırlamakla görevlendirilmiş ve Sn. Gönül Boran ÖZÜPAK ve benimde dahil olduğum heyetimizle birlikte Çankaya köşküne davet edildik. Orada Sn. Vedat Bilgin'in söze başlarken eski sistemde bakan ve milletvekillerinin yapılan çalışmalarda etkili olduğu karar verme konusunda yetkili olduklarını iletti. Yeni başkanlık sistemiyle birlikte bu durumun değiştiğini Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sosyal Politikalar Komisyonlarının bu aşamada devreye girdiğini ve onların yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu çıkarılacak kanunların belirlenmesinde önemli rolleri olduğunu sonuç olarakta bu raporlaron Cumhurbaşkanının onayına gittiğini söylemiştir.

Sözün özü olarak bizler bu açıklamaya istinaden Sosyal Politikalar Komisyon başkanlığı ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olmadan diğer yapılan beyanatları dikkate almayacağız. Bizler her zaman olduğu gibi ellerimizden alınan anamızın ak sütü gibi helal haklarımızı geri almak için mücadele etmeye devam edeceğiz...

HAK İÇİN

ADALET İÇİN

GELECEĞİMİZ İÇİN

MÜCADELEYE DEVAM

EYTSYD DERNEĞİ.."

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