Bülent Arınç damadı için başsavcıyı hedef aldı

Bülent Arınç, damadı Ekrem Yeter ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın yaptığı "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Biz onu istinafa götürdük, kararın bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller vardı" açıklamasını Twitter hesabından yaptığı TBMM antetlli açıklama ile hedef aldı.Arınç yaptığı paylaşımda " "Sayın başsavcı, siz bir gazeteci veya sokaktaki herhangi bir kişi değilsiniz. Her düşündüğünüzü, herkese söyleyemezsiniz. Siz yargıyı ve adaleti temsil ediyorsunuz. Adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz. Bu tip açıklamalar nedeniyle ülkede yargıya güven yüzde 30'un altına düştü.Sayın Başsavcı açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk kurallarına ve etik kurallara aykırıdır. Siz bu açıklamalarınızla bizlere kötü bir yeni yıl kutlaması yaptınız.”

dedi.

Bülent Arınç daha önce yaptığı açıklama ile KHK'ları hedef almış şunları söylemişti "Bir faciadır.Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" diye belirtti.



ARINÇ'A TEPKİLER

Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya birçok kesimden sert tepkiler geldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Gazeteci Ersoy Dede sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bülent Arınç Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yüksel Kocaman’a,TBMM antetli açıklamayla parmak sallıyor. Bu millet, tepesine bombalar yağarken “ahmaklık ettim affedin” diyenleri de, FETÖ terör örgütüyle aslanlar gibi mücadele edenleri de çok iyi biliyor. Yavaş olun Sayın Arınç."

Eski Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner yaptığı açıklamada ise "Ankara Cumhuriyet Başsavcısına gözdağı vermek Arınç’ın haddi değildir.Sıfatınızı kötüye kullanıp tehdit ve suçlama diline başvurmanız asla kabul edilemez.Yürekli Başsavcımızı Arınç gibilere yedirmeyiz.Sonuna kadar arkasındayız Başsavcımızın, biline!"

Ünlü ekonomist Şevket Apuhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başsavcı Yüksel Kocaman aslan gibi çıkmış olanı söylemiş. Senin damadının dosyası dolu olamıyor mu? Yargı senden korkmak zorunda mı? Bülent Arınç bu ülkede yargının üzerinde mi?"

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