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Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter'in beraatına ilişkin kararın bozulmasını istedi

GÜNDEM 09.11.2019, 22:44 09.11.2019, 22:51
Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin beraatına hükmettiği eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter'le ilgili kararın bozulması istemiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, Ekrem Yeter'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden beraatına hükmeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yönelik istinaf kanun yoluna gitti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvuran başsavcılık, Yeter'le ilgili savcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verilen beraat kararının bozulmasını istedi

Kaynak: AA
#bülent arınç #fetö #ekrem yeter
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