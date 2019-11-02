Bülent Arınç'ın Kanun Hükmünde Kararnameler KHK açıklamasına birçok siyasiden tepki! AK Parti, İyi Parti ve MHP'den art arda açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçen günlerde bir televizyon programında KHK'lılardan özür dilediğini belirterek, yaşananları 'facia' olarak nitelendirmişti. Arınç'ın bu açıklamaları FETÖ'yü aklama çabası olarak değerlendirildi.

ŞAMİL TAYYAR: SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Arınç'ın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Arınç'ın açıklamalarını 'FETÖ’yü aklama çabası' olarak nitelendiren Tayyar, "Artık parti içi sorun değil, yargının konusudur" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ: ARINÇ FETÖ PROPAGANDASI YAPIYOR

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da Bülent Arınç'ın KHK'lılara ilişkin açıklamalarına "Arınç hala FETÖ propagandası yapıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

CEMAL ENGİNYURT: FACİA SENSİN

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Arınç yine döktürmüş: 'KHK uygulamaları bir facia, evime temizliğe gelen KHK'lı kadını gördükçe ağlıyorum' demiş. Bülent efendi! Bir facia var, o da sensin. Sayın Cumhurbaşkanım, KHK facia ise, KHK'ları çıkartan sizsiniz. Arınç ne demek istiyor takdir sizin" dedi.

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