Bülent Arınç'tan 'istifa' açıklaması

Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Toplantı Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Birkaç gün önce bazı konuları içine alan bir konuşma yaptığını anımsatan Arınç, konuşmasının içerisinden bir cümleyi alıp eleştiri yapanların, yanlış yorumlayanların ya da kötü amaçlarla bunu istismar edenlerin olduğunu iddia etti.



Eleştiri yapılan cümlenin "Sadece KHK bir faciadır" sözü olduğuna işaret eden Arınç, şöyle konuştu:

"Evet, konuşmamın içerisinde bu cümle geçiyor ama başına sonuna dikkat edilirse veya konuşmanın bütünü incelenirse bu sözlerin muhatabının KHK'ler ve onları çıkaran hükümet olmadığı, olağanüstü hal döneminde çıkarılan bu kararnamelerin olağanüstü hal kalktıktan sonra yargıya giderek beraat etmiş veya soruşturmadan sonra takipsizlik kararı almış veya hakkında hiç soruşturma açılmamış insanlara bir an evvel iade işlemlerinin uygulanmasına yöneliktir. Evet, KHK bir faciadır, cümlesi var ama bunun önü de ve arkası da dinlenirse bunlar yanlış uygulamalardan mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir. Eğer bu cümleyi salt, çıplak olarak alırsanız gerçekten yanlış bir cümledir, eleştirilecek bir cümledir, yanlış anlamlara götürülebilecek bir cümledir."



Bülent Arınç, "Bu olay üzerine benim istifamdan söz eden bazı bedbahtlar oldu. Bunlara cevaplar verdik. İstifa etmedim ve istifamı gerektirecek hiçbir şey yok. Benden istifa da talep edilmedi ama birileri herhalde böyle olmasını arzu ediyor." dedi.



Yüksek İstişare Kurulundaki oturma düzenine ilişkin yorumlara da değinen Arınç, "Bizim oradaki düzenimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın iki tarafında en kıdemli, en yaşlı üyelerin oturmasıdır. Oturma düzeninin maksatlı olarak bu hale getirildiğini söylemek yanlışın ötesinde bir gayretgeçliktir. Ben Türkiye'de yeni siyaset yapmıyorum, ismim bir markadır. Bu markanın da ne anlam ifade ettiğini Türkiye'de herkes bilir. Beni ne kadar çok konuşurlarsa, anlattığım fikirleri sağından ve solundan kırparak bile olsa ne kadar çok televizyonda tartışırlarsa bu bana zarar vermez, üstelik ülkeye de faydası olur. Bu vesileyle insanlar merak ederler ve bu adam ne demiş diye videoları dinlerler. " diye konuştu.



