Bülent Arınç’ın damadı hakkında yeni karar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bülent Arınç’ın adamadı hakkında verilen beraat kararına itiraz edildiğini açıkladı
GÜNDEM 30.12.2019, 13:00 30.12.2019, 13:01
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman:
Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter’le ilgili dosya dolu bir dosyaydı.
Biz bu davada verilen kararı istinafa götürdük. Çünkü ciddi deliller söz konusu.
Verilen beraat kararının bozulacağını düşünüyoruz.
ulusal.com.tr
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