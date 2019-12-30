Bülent Arınç’ın damadı hakkında yeni karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman:

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter’le ilgili dosya dolu bir dosyaydı.

Biz bu davada verilen kararı istinafa götürdük. Çünkü ciddi deliller söz konusu.

Verilen beraat kararının bozulacağını düşünüyoruz.

ulusal.com.tr