Bülent Arınç'ın damadının FETÖ ile ilişkisi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ üyeliği davasından beraatına yapılan itirazın gerekçesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itirazda terör örgütü ilişkisi gözler önüne serildi.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı tıp doktoru Ekrem Yeter, Kanun Hükmünde Kararname ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden ihraç edilmiş, hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla dava açılmıştı. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Yeter, 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmıştı.

Dava iddianamesinde Yeter’in terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığı yer almıştı. Aynı zamanda örgüt üst yöneticileriyle onlarca kez telefonda görüştüğü de iddia edilmişti.

Ancak suçlamalara rağmen yargılama sonrası Yeter, 2019’un Ekim ayında beraat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Kasım’da kararı istinafa götürdü. Başsavcı Yüksel Kocaman “Beraatin bozulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İşte o itirazın gerekçesi ortaya çıktı.

"Sanığın gerçek yüzünden haberdar olmasına rağmen hiyerarşiye dahil olarak örgüt talimatlarına uygun hareket etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir… Mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır."

3 sayfalık gerekçeyle kararın bozulması talep edildi.

"…Birçok tepe yöneticiyle görüşme kayıtları bulunduğu ve Tuncay Delibaş ile görüşmeye Bülent Çanakçı’nın tanıklık ettiği, sanığın 'İndeyim bekliyorum beyefendi gelecekmiş halıları serdik bekliyoruz’ sözlerini de bu telefon görüşmesinde söylediği anlaşılmıştır"

Ayrıca gerekçede Yeter’in örgüt üyelerinin iletişimde olacağı kişileri belirleme ve organize etme görevini yaptığı ifade edildi. Yeter’in Uluslararası Tıp Örgütü’nü, FETÖ lideri Fettullah Gülen talimatıyla kurduğunun ispatlandığı da gerekçede yer aldı.

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