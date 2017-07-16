Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve beraberindekiler, Atatürk Havalimanı ana giriş noktasına 249 şehit için 249 karanfil bıraktı.

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FETÖ Darbe girişiminin birinci yılında Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve beraberindekiler, Atatürk Havalimanı ana giriş noktasına 249 şehit için 249 karanfil bıraktı.



"HAİN DARBE TEŞEBBÜSÜNE KARŞI DURAN HALKIMIZIN İRADESİNE BUGÜN BİR KEZ DAHA SAYGIMIZI SUNUYORUZ"

Kerimoğlu burada yaptığı konuşmada "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik gününde Demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak için hain FETO paralel devlet yapılanması örgütüne karşı sokağa çıkan, bu hain yapılanmaya karşı Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için hayatları pahasına şehit olan 249 vatandaşımızı anmak ve onlar adına 249 tane karanfil bırakıp saygımızı ve minnetimizi sunmak adına buradayız. Tabi ki Atatürk Havalimanı'nın çok özel bir anlamı var. Burası FETO hain darbe girişiminin sembol alanlarından birisi. Burada toplanan yurttaşlarımız demokrasi ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak bilinciyle burada darbe girişiminde bulunan hainlere karşı mücadele ettiler ve cumhuriyetimizi demokrasimizi korudular. Bizler de bugün burada bu demokrasi ve milli birlik gününde sandık iradesine olan inancımızla halkımızın teveccühüyle seçilmiş olan hükümetlere olan saygımızla ve laik demokratik sosyal hukuk devletine olan bağlılığımızla burada demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmak için bulunuyoruz. O gün darbe karşı olan başta halkımız olmak üzere üniforma giyimli darbeci hainler dışında kalan halkımızın bağrından çıkmış ordumuzla, polisiyle tüm güvenlik güçleriyle hain darbe teşebbüsüne karşı duran halkımızın iradesine bugün bir kez daha saygımızı sunuyoruz" dedi.



"UÇAKTAN İNERKEN DARBE GİRİŞİMİNİ ÖĞRENDİ. DAHA SONRA HEMEN ANKARA'YA DÖNMEK İSTEDİ AMA UÇAK YOKTU"

Kerimoğlu, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlarla ilgili bir soruyu da soru üzerine “ Bu konuyla ilgili olarak genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Bir saklanma durumu söz konusu değil. Genel başkanımız o gün 21.50 uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Yanında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da vardı. Sayın genel başkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı o akşam evimizde misafir oldu. Televizyondan takip etti telefonlarla gerekli devletin bakanlarıyla görüşmelerini yaptı. Kesinlikle kendisini alana indiği andan itibaren orada bulunan partili arkadaşlarımızla Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbelere karşı olduğu yönünde açıklamaları oldu. Parti örgütünden karşılamaya gelen insanlara parti örgütünden yöneticilere bulunduğunuz ilçelere ve alanlara gidiniz ve darbe konusunda CHP'nin karşı olduğu yönünde kararlı tutumu ifade edin dedi ben birebir şahidim. Kendisi demokrasiye olan bağlılığını cumhuriyete olan bağlılığını defalarca ifade etti" dedi.

Darbe gecesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için Atatürk Havalimanı'nda bulunduğunu söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “O gün buradaydım. Her zaman olduğu gibi Sayın Genel Başkanımızın İstanbul programında parti örgütü ve ilçe belediye başkanı olarak kendisini karşılamaya geldik. Rutin bir gündü Sayın Genel Başkanımız uçaktan inerken darbe girişimini öğrendi. Daha sonra hemen Ankara'ya dönmek istedi ama uçak yoktu. Orada partililerle il başkanımızla kısa bir toplantı yaptı. Bütün ilçe başkanlarına ve il yöneticilerine CHP'nin darbelerden çok çektiğini darbe nereden gelirse gelsin karşısında olduğunu ve örgütten o gün yanında olan arkadaşlarına bulunduğu ilçelere gitmelerini ve darbeye karşı kararlı ve net bir tutum almaları gerektiğini söyledi. Ondan sonra hemen evimize geçtik ve orada bir basın bildirisi hazırladı. TV'ler canlı bağlantı telefon yaptı."

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