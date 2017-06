CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "9 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da Maltepe'de miting meydanında olacağız. Bütün Türkiye'deki adalet isteği ve özlemi olanlarla buluşacağımız büyük buluşmayı gerçekleştireceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün 14. gününde Düzce İhsaniye mevkisinde Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.



Parti Sözcüsü Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, her gün bir şehit haberi geldiğini, terörün her türlüsünü lanetlediklerini, şehitlerin olmadığı ve annelerin ağlamadığı bir ülke istediklerini söyledi.



Türkiye'nin gözünün, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu yürüyüşte olduğunu dile getiren Tezcan, toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve bütün adaletsizlik alanlarını yok etmek üzere yürüdüklerini ifade etti.



Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun "Ben adalet için yürüyorum" sözüyle yola çıktığını anımsatarak, "Bu yürüyüşün sonunda İstanbul'daki o büyük buluşmada milyonlarla buluşacak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet istemi, çığlığı, özlemi. 9 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da Maltepe'de miting meydanında olacağız. Bütün Türkiye'deki adalet isteği ve özlemi olanlarla buluşacağımız büyük buluşmayı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun artık Türkiye'nin "adalet sözcüsü" olduğunu savunan Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Kılıçdaroğlu, adalet isteği ve ihtiyacı olan herkesin sözücüsü durumundadır. Bu yürüyüş bir siyasi parti yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş sağcıların, solcuların, devrimcilerin, muhafazakarların herhangi bir şekilde ambargo koyarak kendi tekellerine aldıkları, alacakları, alabilecekleri bir yürüyüş değildir. Herkesin bir ortak özlemde buluştuğu bir yürüyüştür. Mazlumların, mağdurların, adalet isteyenlerin yürüyüşüdür. Onun için milyonların buluştuğu bir yürüyüştür, adalet sözcüsü Kılıçdaroğlu, adım adım, temiz adımlarla adalete yürüyor."



Tezcan, yürüyüşün son noktasının 9 Temmuz Pazar günü Maltepe meydanındaki büyük buluşma olacağını yineleyerek, 14 günlük sürece bakıldığında yürüyüşün "cesaret" ve "umut" ile tarif edilebileceğini dile getirdi.



Yürüyüşün sonunda umutlu bir gelecek olacağının herkesçe bilindiğini söyleyen Tezcan, yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.



"Her türlü provokasyon aciz kalacaktır"



Yürüyüş boyunca çeşitli provokasyonlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Tezcan, "Provokatif eylemlere hiçbir şekilde karşılık vermeyeceğiz. Bir, provokasyona teslim olmayacağız. İki, provokasyonlar bizi korkutmayacak. Üç, provokasyonlar bu yürüyüşü zayıflatmayacak. Tam tersine yürüyüşe katılanları ve hatta izleyenleri daha fazla bileyip, bilinci çelikleştiren ve yürüyüşün gücünü artıran bir müdahale niteliğine dönüşüyor. Kararlılığımız karşısında her türlü provokasyon aciz kalacaktır. Bu yürüyüşü provoke etmek isteyenlerin tamamı aciz kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.



Kendilerine provokasyon ihbarları geldiğini de ifade eden Tezcan, sükunet, kararlılık ve tahriklere kapılmadan yürüyüşü tamamlayacaklarını söyledi.



Bu konuda yeni önlemler aldıklarını dile getiren Tezcan, yürüyüşe katılan milletvekillerinden seçilen 25 kişilik bir ekibin kortejde düzenin sağlanması için görev yapacağını anlattı.



Tezcan, yürüyüşü destekleyenler gibi protesto edenlerin de olduğuna işaret ederek, "Biz demokratik sınırlar içerisinde protesto etmenin de bir hak olduğunun bilincindeyiz. Protesto eden vatandaşlarımız çok sayıda değil. Sevindirici olan şudur, selamlayan ve destekleyenlerin sayısı protesto edenlerin kat be kat üzerindedir. Bu memnuniyet vericidir. Ancak protesto eden vatandaşlarımıza da husumetle bakmıyoruz. Biz nasıl adalet için yürüyorsak onların da demokratik ölçüler içerisinde protesto etmelerini anlayışla karşılıyoruz. Onlar da düşmanlarımız değil, onlar için de yürüdüğümüzü biliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Parlamento çatısı ve sınırları içerisinde derdini anlatamamış"



Protesto eden vatandaşlara yürüyüşün nedenini düşünmeleri tavsiyesinde bulunan Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir kere düşünün, ana muhalefet partisi genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 420 kilometrelik yolu yürümeye karar vermiş, bütün konforundan vazgeçmiş. Parlamento çatısı ve sınırları içerisinde derdini anlatamamış belli, televizyonlar mikrofonu uzattığında konuşuyor ama derdini anlatamamış belli. Başbakanla oturmuş, konuşmuş memleketin meselesini. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, o zaman Cumhurbaşkanı, parti genel başkanı değildi, onunla oturmuş, konuşmuş memleket meselelerini, anlatamamış. Bütün bunlardan sonra şimdi 420 kilometre yol gidiyor. Birçok vatandaşımızın evinden çıkıp kahveye gitmeye üşendiği bir dönemde 420 kilometrelik bir yolu tek bir kelime ile tek bir sözle yürüyor, 'adalet' diyor. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demiyor. 'Adalet ve Kalkına Partisi iktidarını yıkacağım' demiyor. Bir siyaset husumetinden bahsetmiyor. 'Adalet' diyor. En mazlum, en ortak, en insani söylemle yürüyor. Protesto eden sınırlı sayıda sevgili vatandaşlarımız bir düşünün neden? Bu kadar konforu bırakıp, 35 derece sıcağın altında ya da fırtına, yağmurun altında bir ana muhalefet partisi genel başkanı niye yürür? Bütün Türkiye, dünya bunu düşünüyor. Siz de bir oturun düşünün. Düşündüğünüzde inanıyoruz ki siz de anlayacaksınız bu yürüyüşün ne kadar kutlu bir yürüyüş olduğunu."



Tezcan, hükümete de "Bu yürüyüşün bir tane sebebi ve anlamı vardır, adaleti yok ettiniz. Yok ettiğiniz adaleti arıyoruz. Yok ettiğiniz adaleti istiyoruz. Yok ettiğiniz adalet için kendi bedenimizi, kilometrelerce yol yürüyerek bir zorluğun altında bu mücadeleye yatırdık." diye seslendi.