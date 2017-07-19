Bakanlar Kurulu’nda yapılan değişiklik Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’a da soruldu. “Asıl değişmesi gereken sarayın kendisidir” diyen Tezcan, “O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek” ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu değişikliğini değerlendirdi, “Saray da değişecek” dedi. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında Tezcan’a kabinede yaşanan değişiklik soruldu. Tezcan bu soruya, “Asıl değişmesi gereken sarayın kendisidir” yanıtını verdi.

"Asıl değişmesi gereken sarayın kendisi. O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene güle güle gelene hoş geldin demekten bir şey yok. Asıl sorun sarayda sarayın değişmesi lazım"



CHP’nin gündeminde “Hero” baskılı tişörtle tartışma yaratan tek tip kıyafetle yargılama konusu vardı.



Tezcan mahkemelerin propaganda yapılan yer olmadığı devletin bu konuda önlemleri alması gerektiğini söyledi. Tek tip kıyafetin çağdışı olduğunu vurguladı.

"Devlet yargılama süreci içerisinde propaganda yapmaya imkan vermeyecek her türlü önlemi almalıdır. Makul, amaca uygun. Savunma hakkı kısıtlanmadan her türlü önlemi almalıdır. Ancak tek tip kıyafet gibi, bu çerçevedeki önlemler ile örtüşmeyen çağdışı yöntemleri kabul etmemiz mümkün değil. Tek tip kıyafet uygulaması, darbe dönemlerinde 12 Eylül döneminde de uygulanmıştır. Bu konuda acılı ve sancılı bir geçmişimiz var. Tekrar yaşanan kanamış uygulamaların yeniden başlatmanın kimseye faydası yok. Çağdışı yöntemlerden medet ummak çağdışı kafaların ürünüdür ancak"







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