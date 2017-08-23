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Bülent Tezcan: Kimsenin gücü yetmez

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddialarına değindi, “Kılıçdaroğlu’nu haksız yere tutuklamaya hiç kimsenin gücü yetmez” dedi. Tezcan’ın gündeminde memurlara verilen zam da vardı. “Zam değil sadaka” ifadelerini kullandı.

Bülent Tezcan: Kimsenin gücü yetmez

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı yönündeki iddialara değindi.
"Herkes şunu bilsin ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez. Öyle kolay değil o işler. Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Aynı noktadayız."

Partisinin MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Tezcan memura verilen zam oranına da tepki gösterdi. “Zam değil sadaka” dedi.
"Ne yazık ki 5 milyon kamu emekçisi Memur-Sen eliyle sadakaya muhtaç edilmiştir. 5 milyon kamu emekçisi, onların aile fertleriyle ele aldığımızda 20 milyon vatandaşımız, sarı sendikacılık eliyle sadakaya muhtaç edilmiştir. Verilen zam, zam değil sadakadır."

Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafını eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da tepki gösterdi Tezcan. Erdoğan’ın "Sen Atatürk'ü böyle atletle, yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?" sorusuna yanıt verdi.  


ulusal.com.tr 

Etiketler; #Bülent Tezcan #chp #kemal kılıçdaroğlu
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