Bulgaristan: 1 Ocak’tan itibaren TürkAkım’dan gaz alımına hazırız

Bulgaristan, 1 Ocak’tan itibaren TürkAkım'dan gaz almaya hazır.



Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Petkova, "ülkesinin 1 Ocak’tan itibaren TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz alımına hazır olacağını" belirtti.



"Bulgaristan’ın altyapı çalışmalarını tamamladığını" söyleyen Bulgar Bakan, "Doğalgaz boru hattının 11 kilometrelik kısmı gaz ile doldurulmuş durumda." diye konuştu.



"Balkan Akımı"nın Bulgaristan'daki yapım çalışmalarının da "tam hız" devam ettiğini vurgulayan Bakan Petkova, "Boru hattı güzergâhına 17 binden fazla boru tedarik edildi." ifadelerini kullandı.



TürkAkım projesi her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşacak. İlk hat Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak. Diğer hattan da Rus gazının Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine taşınması öngörülüyor.







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