Burak Pehlivan görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu il başkanlığı görevinden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne olmuştu?

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın İncirliova'nın İyi Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik "Asker karısı gibi ağlıyor" demiş ve büyük tepki çekmişti.

ulusal.com.tr