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Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu'na tazminat davası açtı

Eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’ya 2 milyon liralık tazminat davası açan Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu’na da 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu'na tazminat davası açtı

Selçuk Kabadayı, eşinin Murat Başoğlu’yla kendisini aldatarak evlilik birliğini temelden sarstığı gerekçesiyle, 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Avukat Handan Yazıcıoğlu dava hakkında şu bilgiyi paylaştı:

“Türk Medeni Kanunumuz uyarınca aileyi koruyan hükümlere aykırı hareket etmekten dolayı evli öz yeğeni ile olan birlikteliği sebebiyle 1 milyon TL’lik manevi tazminat davamızı Anadolu Mahkemesi’nde açmış bulunmaktayız. Delillerimiz içinde yeni görüntülerde mevcut.”

Boşanma davasında yargıya sunulan kanıtlarda Burcu Başoğlu Kabadayı ve Murat Başoğlu’nun birlikte kaldığı otel kayıtları ile kişilerin amca-yeğen olduğunu gösteren nüfus idaresi zabıtlarının bulunduğu bildirilmişti./Hürriyet

Etiketler; #Burcu Başoğlu Kabadayı #Murat Başoğlu kimdir #murat başoğlu #Selçuk Kabadayı
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