Kabine revizyonu sonrası açıklanan yeni Bakanlar Kurulu'nda ismi yer almayan AKP milletvekili Burhan Kuzu, ilginç bir tweet attı.

Kuzu, kendisine Twitter'dan kendisine gelen "Olsun be Burhan Hocam" şeklindeki mesaja "Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapalım Allah'a havale ediyorum'' yanıtını verdi.



Kuzu daha sonra diğer takipçilerinden gelen mesajlar üzerine "Bakanlık uğruna değil, hiç bir şey uğruna inanmadığımı yapmadım.15 yıl siyasi geçmişim var lekem yok.Biraz adam olun adam" cevabını verdi.



