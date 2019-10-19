Burhan Kuzu, PKK ile mücadeleyi bıraktı, Atatürk ve İnönü ile mücadele ediyor

AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu'nun açıklamasına çok sayıda tepki geldi.

Kuzu, "Kurtuluş Mücadelemiz sonrasında, savaş meydanlarında kazandığımız tarihi başarıyı Lozan masasında kaybetmiştik.Kıbrıs Barış Harekatında da Adanın tamamını alamadık. Barış Pınarı Operasyonu,Cumhurbaşkanımızın liderdiğinde ABD’ye adeta diz çöktürdü,hem sahada hem de masada kazandık." paylaşımı yaptı.

Kuzu'nun bu paylaşımına binlerce tepki geldi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, şunları belirtti:

"Bölücü!

Ayrıştırıcı!

Barış Pınarı düşmanı!

PKK ile mücadeleyi bırakmış Atatürk ve İnönü ile mücadele ediyorsunuz!"

Tarihçi yazar Sinan Meydan da şu ifadelerle tepkisini gösterdi:

"Milli Mücadeledeki tarihi başarıyı Lozan masasında taçlandırdık.Milli Mücadelede elimizde olup Lozan'da kaybettiğimiz bir şey yok.Musul'u 1918'te Padişah,İngilize teslim etmişti.

Kıbrıs Barış Harekatı amacına ulaştı.

Barış Pınarında ise şimdilik bir hakaret mektubumuz var

LOZAN, yokluk ve yoksulluk içinde iç ve dış düşmana karşı verilen bir varlık yokluk kavgası durumundaki Kurtuluş Savaşı sonrasında bir çok ülkeye karşı 8 ay süren bir diplomatik savaştı. Sizin de meclisinde oturduğunuz bu Türkiye Cumhuriyeti, o küçümsediğiniz Lozan'la kuruldu."

Öte yandan Burhan Kuzu'ya gelen binlerce tepkiden birkaçı şöyle:

"Hoca zor anlıyorsun ama bir defa daha anlatalım,Lozan çarığı bile olmayan ana kuzularının kanlarıyla çizilen sınırların Türkiye toprağı olduğunu deklere eden bir anlaşmadır.Kıbrıs'a gelince daha 74.teki Barış harekâtının amacını dahi bilmiyorsunuz.Biraz okuyun araştırın.

Herzaman milli birlik ve beraberliğe engel olacağınız belli.Tarihi bilgilerde kamuoyunu yanıltmak etik değildir.Siyasi arsızlıkla geçiştirilemez. Buda bir Bekaa meselesidir.

Allah iyiliğini versin hocam gece,gece çok güldüm."

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