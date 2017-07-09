Uzun bir süredir tartışılan bürokraside üst düzey FETÖ temizliğine ilişkin düğmeye basıldı. Bizzat Cumhurbaşkanlığı gözetiminde yapılan çalışmalarla bakanlıklardaki gizli FETÖ'cüler Kurban Bayramına kadar temizlenecek. Yeni görevlendirmeler için de peş peşe kararnameler yayımlanacak.

Üst düzey kripto FETÖ'cüler için düğmeye basıldı, Eylül ayının ilk haftasına kadar büyük oranda temizlik yapılacak.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, uzun bir süredir kulislerde tartışılan bürokraside üst düzey FETÖ temizliği için harekete geçildi.



Habere göre, bizzat Cumhurbaşkanlığı gözetiminde ve denetiminde yapılan çalışmada bütün bakanlıklardaki üst düzey bürokratlar tek tek ele alındı. Bu kapsamda, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, Müsteşarlar ve Müsteşar Yardımcıları incelendi.



Aydınlık gazetesine bilgi veren Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, yeni görevlendirmelere ilişkin kararnamelerin peş peşe yayımlanacağını söyledi. Üst düzey FETÖ'cü bürokratların temizlik sürecinin ise Eylül ayının ilk gününde başlayacak Kurban Bayramına kadar süreceği bilgili paylaşıldı.



Şimdiye kadar çok sayıda üst düzey bürokrat için "Gizli FETÖ'cü" ihbarı yapıldığını, bu kişilerin kendilerini kurtarmak için asılsız ihbarlarda bulunduğu da belirtildi.



Bazı bakanlıkların "Gerekli temizliği yapın" talimatına rağmen işi ağırdan aldığı, bu nedenle sürece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğrudan müdahil olduğunu ifade edildi.



Cumhurbaşkanının başkanlık sistemine geçilmesinin ardından daha çok bürokratlarla çalışacağına dikkat çeken kaynaklar, bu yüzden Erdoğan'ın hassas davrandığını savundu.



ulusal.com.tr