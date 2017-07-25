İlker Başbuğ'dan flash bellek açıklaması
İlker Başbuğ'dan flash bellek açıklaması
Korkutan açıklama: Sonuç iyi olmayacak
Korkutan açıklama: Sonuç iyi olmayacak
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi

Bursa 3.6'yla sallandı... Türkiye'deki son depremler

Saat 18:21'de merkezi Gemlik Körfezi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Bursa 3.6'yla sallandı... Türkiye'deki son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Bursa Gemlik'te saat 18.21’de Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN REVİZE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre ise, Gemlik Körfezi merkezli deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde ve 3.6 şiddetinde meydana geldi.

​AFAD depremin merkez üssünü bu şekilde gösterdi.



Gemlik ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kandilli 3.2 olarak açıkladı depremin şiddetini 3.6 olarak revize etti.

EMET DE SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Emet ilçesinde, saat 18.28’de yerin 6,4 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 

Etiketler; #deprem #gemlik #Gemlik Körfezi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İngiliz komutandan terör ziyareti!
Sonraki Haber
Hasan Atilla Uğur 2 ay önce Ulusal Kanal'dan uyarmıştı! Operasyon başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.