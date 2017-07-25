Saat 18:21'de merkezi Gemlik Körfezi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Bursa Gemlik'te saat 18.21’de Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



KANDİLLİ'DEN REVİZE



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre ise, Gemlik Körfezi merkezli deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde ve 3.6 şiddetinde meydana geldi.



​AFAD depremin merkez üssünü bu şekilde gösterdi.







Gemlik ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.



Kandilli 3.2 olarak açıkladı depremin şiddetini 3.6 olarak revize etti.



EMET DE SALLANDI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Emet ilçesinde, saat 18.28’de yerin 6,4 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

