Türk ordusunun olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet bu kez Bursa Işıklar Hava Askeri Lisesi önünde tutuldu. Vatansever bir kez daha, "Askeri okullar derhal açılsın" çağrısı yaptı.

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"Askeri okullar geri açılsın" sloganı bu kez Bursa Işıklar Hava Askeri Lisesi önünden yükseldi.



İstanbul, Yalova ve Bursa'dan biraraya gelen yurttaşlar, Türk Bayrakları ile taleplerini yeniledi.



Uzun yıllar Işıklar Askeri Lisesi'nde görev yapan Emekli Kurmay Albay Emin Algün bu liselerin önemine vurgu yaptı.



Basın açıklaması yapan Askeri Okulla Açılsın Platfomu Sözcüsü Hıddır Hokka, savaşan bir ordunun okullarının kapalı kalamayacağını kaydetti.



Hokka, söz konusu okulların açılana kadar mücadelenin süreceğini belirtti.





ulusal.com.tr