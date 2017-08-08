Bursa'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için denize giren jokey Ediz Arslan kayboldu

Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere mevkisinde arkadaşlarıyla beraber serinlemek için denize giren 24 yaşındaki Arslan, bir süre sonra kayboldu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.



ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Arslan'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinden itibaren devam edileceği öğrenildi.



AA