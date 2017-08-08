Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere mevkisinde arkadaşlarıyla beraber serinlemek için denize giren 24 yaşındaki Arslan, bir süre sonra kayboldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Arslan'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinden itibaren devam edileceği öğrenildi.
AA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için denize giren jokey Ediz Arslan kayboldu
Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere mevkisinde arkadaşlarıyla beraber serinlemek için denize giren 24 yaşındaki Arslan, bir süre sonra kayboldu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.