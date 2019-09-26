TÜBİTAK: Üzüntüyle şahitlik ediyoruz
TÜBİTAK: Üzüntüyle şahitlik ediyoruz
MHP o toplantıyı erteledi
MHP o toplantıyı erteledi
Facebook çöktü!
Facebook çöktü!
Türk Telekom hatları yine kesildi!
Türk Telekom hatları yine kesildi!
banner1119

Bursa'da eğitime ara verildi

Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Bursa'da eğitime ara verildi

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası tatil haberleri art arda geliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri merkezli meydana gelen deprem sonucunda öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar saat 14.30 itibarıyla Valilik kararıyla 1 gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #deprem #tatil
Önceki Haber
Son dakika! İstanbul'da deprem sonrası trafik kilitlendi
Sonraki Haber
Yalova'da eğitime ara verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.