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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'nın Kestel ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, bazı işçiler, fabrikanın önündeki araçları iterek uzaklaştırmaya çalıştı.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #yangın
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