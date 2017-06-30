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Bursa'da TIR kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Karacabey ilçesinde tırın kamyonete çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bursa'da TIR kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tırın kamyonete çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Atakan D. (35) yönetimindeki 35 YMR 09 plakalı tır, Bursa-İzmir karayolunun Çingençeşme mevkisinde, aynı yönde seyreden Ali P'nin (30) kullandığı 16 AD 423 plakalı kamyonete yandan çarparak şarampole devrildi.

Tırda bulunan Kayhan Doğu (36), kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralı tır şoförü Karacabey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Doğu'nun cesedi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Karacabey #bursa #1 ölü 1 yaralı
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