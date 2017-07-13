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Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında 5 tutuklama

Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 10 kadın şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında 5 tutuklama

Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 10 kadın şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, biri hakkında ev hapsi kararı verildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu belirtilen derneğin "ByLock" kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerine yönelik Bursa merkezli 5 ilde operasyon düzenlemiş, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 zanlıdan 10'u yakalanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #fetö #terör #paralel devlet
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