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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Adliyeye sevk edildiler

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Adliyeye sevk edildiler

 Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 



Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. 

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 12 kişi aranıyor. 



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu belirtilen bir derneğin ByLock kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerinden oluşan 20 kişinin yakalanması için harekete geçmişti. Bursa merkezli 5 ilde 6 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alınmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #fetö #pdy #Fetullahçı Terör Örgütü
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