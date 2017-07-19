Bursa’da dolu ve sağanak 94 bin dönümlük ekili alana zarar verdi

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BURSA’daki şiddetli sağanak yağmur ve dolu, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde 76 bin, Karacabey'de ise 18 bin dönümlük ekili araziye zarar verdi. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, toplam zararın 243 milyon lira dolayında olduğunu belirterek, “Çiftçi kayıt sistemindeki sorunlar nedeniyle zarar gören arazilerin yüzde 70’i Tarsim yaptırmamış. Bakanlık'tan bir kereye mahsus sigortalı gibi ödeme yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde dünkü şiddetli sağanak ve dolunun verdiği zarar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucu ortaya çıkmaya başladı. Ekiplerin yaptıkları belirlemelere göre 2 ilçedeki bin 350 çiftçinin toplam 94 bin dönümdeki domates, biber, kavun, karpuz ve kabak ekili arazisi zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları tamamlanarak bakanlığa gönderildi. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, toplam zararın 243 milyon lira dolayında olduğunu ifade ederek, çiftçi kayıt sistemindeki sorunlar nedeniyle zarar gören arazilerin yüzde 70’inin Tarsim yaptırmadığını söyledi. Türkiye’de tarımın en büyük sorununun kayıtdışılık olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Karacabey’de 683 bin dönüm ekilebilir tarım arazisi var. Tapu ve miras sorunları nedeniyle biz ancak 320 bin dekarına çiftçi belgesi verebiliyoruz. Çiftçi belgesi alanlar Tarsim yapabiliyor. Diğer araziler ise sigorta kapsamı dışında kalıyor. Çiftçimizin zararı büyük buna bir çözüm bulunması lazım. Önerimiz bu insanlara bir sefere mahsus Tarsim yaptırmış gibi zararlarının ödenmesini bekliyoruz.”

Erdem, soruna köklü çözüm bulunması amacıyla çiftçi belgesiyle ilgili olarak bakanlığına çalışma yapmasını isterken, “Muhtar ve bakanlık uzmanlarından oluşan heyetler tespit yapabilir. Bunun için acilen bir yasa çıkarılarak çalışmalar yapılmalı yoksa sürekli bu durumlarla karşılaşırız. Çiftçinin Tarsim yaptırmasının önündeki engeller kaldırılmalı” dedi.



TARSİM GENEL MÜDÜRÜ OVADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bu arada Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karakurt Karacabey'de etkili olan dolu yağışı sonrası zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Karacabey'e bağlı Bakırköy Mahallesi'nde zarar gören tarlalarda büyük hasar oluştuğunu ifade eden TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, şöyle dedi:

"Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da yoğun etkilenme söz konusu. Gördüğümüz kadarıyla da ciddi hasar var. TARSİM sigortası olan üreticilerimize hemen hasarlarını belirlemelerini istedik. Bugünden itibaren de eksperlerimiz hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Üreticilerimize hiçbir mağduriyet yaşatmadan çok hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayarak, ödemelerini de gerçekleştireceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla hasarın boyutu gerçekten çok büyük. Tarlalarda ürünlerin bir çoğu yüzde 100'e yakını hasar görmüş durumda."

Mevcut mevzuat gereği üreticilerin mutlaka poliçe düzenlenebilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması gerektiğini söyleyen Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, "ÇKS kaydı açılmamış ise ne yazık ki onlara TARSİM sigortası yapamıyoruz. Çünkü bu devlet destekli bir model. Pirim desteği de devlet tarafından yapılıyor. Devlet desteği olabilmesi içinde ÇKS şartı aranıyor. Biliyorsunuz diğer desteklemelerde de ÇKS kaydı gerekiyor. ÇKS kaydı olmazsa TARSİM poliçesi düzenlenemiyor" ifadelerini kullandı.