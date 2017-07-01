İstanbul Halkalı'da 2010 yılında babasıyla bindiği askeri aracın bombalı saldırıya uğraması sonucu 4 askerle birlikte şehit olan 17 yaşındaki Buse Sarıyağ'ın katili, PKK'lı terörist Hakan Kızıl, Diyarbakır Lice'de güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Kızıl, 'Yeşil liste'de aranıyordu.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 1 milyon TL ödülle 'Yeşil liste'de aranan terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyaleti Lojistik ve Mali Birim Sorumlusu 36 yaşındaki Hakan Kazıl olduğu ortaya çıktı. Terörist Hakan Kızıl'ın birçok terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirtildi.



Milliyet'te yer alan habere göre, İzmir'in Buca İlçesi'nin eski BDP İlçe Başkanı Aslan Kızıl'ın oğlu olan Hakan Kızıl'ın, babası Uzman Çavuş Ünal Sarıyağ ile aynı otobüste bulunan 17 yaşındaki Buse Sarıyağ ve 4 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan İstanbul Halkalı'daki askeri araca 2010 yılında saldırı gerçekleştiren ve 2012'de Gaziantep'te 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırısını planlayan kişi olduğu kaydedildi.



BOMBA YAPIM UZMANIYDI



Bombalı araç hazırlama ve bomba yapım uzmanı olduğu belirtilen Hakan Kızıl'ın, Kandil'deki örgüt yöneticilerinden bizzat talimat aldığı ve PKK'nın kanlı saldırılarında kullandığı bombalı araçları ve patlayıcı maddeyi temin ettiği belirtildi.



Hakan Kızıl, saldırı yapmak amacıyla 2010 yılında bagajında 50 kilogram civarındaki C-4 tipi patlayıcı bulunan bir otomobili de İzmir'de bir restoranın otoparkına bırakmıştı. Babası Aslan Kızıl bu olay nedeniyle yargılanıp 15 yıl hapis cezası almıştı. Kızıl ile beraber öldürülen İstanbul doğumlu 32 yaşındaki terör örgütü PKK'nın sözde Kendal Alan Sorumlusu Eyüp Çelik adlı teröristin de 'Yeşil liste'de bulunan, aranan teröristlerden olduğu belirtildi.



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