Bütçe maratonu Genel Kurul’da başlıyor

Bütçe maratonu 9 Aralık’ta Genel Kurul’da başlıyor.

2020 yılı Merkezi Bütçesi 29 Kasım tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Komisyondan geçen bütçe teklifi 9 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Bütçe için Genel Kurul 12'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda toplanacak. İlk gün bütçenin tamamı üzerinde görüşme yapılacak.

Genel Kurul’un ilk gününde açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. 10 Aralık Salı günü ise Meclis bütçesi görüşülecek.11 Aralık Çarşamba günü de Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Ayrıca en fazla ödeneğe sahip Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrılan rakamda 11 Aralık'ta oylamaya sunulacak. 12 Aralık Perşembe günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi tartışılacak.

Genel Kurul takvimine göre 13 Aralık Cuma günü Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ödenekleri görüşülecek. Görüşmelerin ardından ilgili bakanlıklara ayrılan ödenek oylanacak.

14 Aralık Cumartesi günü de 3 bakanlığın bütçesi görüşülecek. Buna göre, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ayrılan kaynaklar ele alınacak. Haftanın son gününde de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi oylanacak.

Öte yandan kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmelerin 8 turda tamamlanması planlanıyor. Cumartesi ve Pazar da dâhil olmak üzere 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri 20 Aralık'ta sona erecek.



ulusal.com.tr