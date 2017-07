Kahramanmaraş’ta, onlarca kişi ev sahibi olma umuduyla para verdikleri müteahhidin kayıplara karışmasıyla şoke oldu. Müteahhidin ofisinin camına; ’İki seçenek vardı; ya kafama sıkacaktım ya da borçlarımı ödemem için gitmem gerekiyordu’ yazısı asarak yaklaşık 6 milyon lirayla kayıplara karıştığını ileri süren 80 kişi, suç duyurusunda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İddiaya göre, müteahhitlik yapan Abdulhalim G., son 1 yıl içerisinde kentin Saçaklızade, Mevlana, Yunus Emre, Aslanbey, Pınarbaşı, Gazipaşa, Piri Reis ve Ilıca mahallelerinde toplu konut yaptıracağını duyurdu.



Kentte yaşayan onlarca kişi de ev sahibi olmak için Abdulhalim G.’nin Yunus Emre Mahallesi’ndeki ofisine giderek 2 yıl içerisinde tamamlanacağını duyurduğu konutlardan almak için başvurdu.



Fiyatları 200 ile 400 bin lira arasında değişen konutlar için 30 ile 100 bin lira arasında peşinat veren vatandaşlar, paranın kalan kısmını da taksitler halinde ödemek üzere sözleşme imzaladı.



MÜTEAHHİT KAYIPLARA KARIŞTI







Onlarca kişi kentin 8 ayrı noktasında yapılmasını bekledikleri, bazı bölgelerde şantiye kurularak temeli atılan konutların yapılmasını beklemeye başladı.



Ancak, vatandaşlar bazı yerlerde çok yavaş ilerleyen, kimi yerlerde ise hiç başlamayan inşaatların akıbetini öğrenmek için müteahhit Abdulhalim G.’nin ofisine gitti. Son 1 yıllık süreçte yaklaşık 6 milyon lira peşinat ve taksit ödemesi yapan vatandaşlar, Ramazan bayramı sonrası gittikleri müteahhidin ofisinin boşaltılmış olduğunu ve camına da gittiğini duyuran bir yazı astığını görünce şoke oldu.



"YA KAFAMA SIKACAKTIM YA DA GİTMEM GEREKİYORDU"



Vatandaşlar, paralarını kaptırdıkları müteahhidin boşalttığı ofisinin camına yazdığı yazı ile dolandırıldığını anladı. Cama asılı olan kağıtta müteahhidin borçlarını ödeyeceği mesajını vererek imzaladığı; "Krizden dolayı büyük çıkmaza girdim ve içinden çıkamıyorum. Çıkmak için 1 yıldır çırpındım olmadı. Sizlere olan borçlarımı ödeyeceğim. Şu an mümkünü yok ondan dolayı gitmek zorunda kaldım. İki seçenek vardı, ya kafama sıkacaktım ya da borçlarımı ödemem için gitmem gerekiyordu. İkinci seçeneği seçmek zorunda kaldım. Şunu bilin ki Allah ömür verdiği müddetçe geç de olsa borçlarımı son kuruşuna kadar ödeyeceğim" notu okuyanlar şoke oldu. Vatandaşlar telefonla da ulaşamadıkları müteahhidin kendilerini dolandırdığını anlayınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.







"6 MİLYON LİRALIK MAĞDURİYET VAR"



Ev sahibi olma hayaliyle dolandırıldığını öne süren ve müteahhit Abdulhalim G.’ye ulaşamayan mağdurlar, bugün apartman yapılmasını bekledikleri boş arazi üzerinde bir araya geldi. Ellerinde yaptıkları sözleşme ve Abdulhalim G.’nin fotoğraflarını taşıyan yaklaşık 80 mağdur adına açıklama yapan avukat Ahmet Çobanoğlu, müteahhidin bir an önce bulunması gerektiğini söyledi. Mağdur olan kişilerin çoğunun otomobilini, eşinin altınlarını satıp ya da yıllardır biriktirdiği paraları peşinat olarak Abdulhalim G.’ye verdiğini ifade eden Çobanoğlu, şunları söyledi:



"Yaklaşık 80 kişilik mağdur kitlesi var. Bu mağdur kitlesinin de 6 milyon lira mağduriyeti var. Firma sahibi, bu daireleri adi yazılı sözleşme ile insanlara satmış, paralarını almış ve hiçbirinin de inşaatına başlamamıştır. Sadece birkaç tanesini de kaba inşaat olarak bırakıp çekip gitmiştir. Mağdur arkadaşlar gittiğinde müteahhidin iş yerinin terk edildiğini görmüşler. Müteahhit bir yazı bırakmış, kaçtığını da kendisi beyan etmiştir imzalı bir şekilde. Burada ciddi bir mağduriyet var, Abdulhalim G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 80 kişilik bir mağduriyet var ve bu kişinin kaçıp gitmesini istemiyoruz. İlgililerden bu mağduriyetin giderilmesi adına bir an önce işlemlerin hızlandırılmasını ve o kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep ediyoruz."



"YURT DIŞINA ÇIKMADAN YAKALANSIN"



Yurtdışında çalışan ve 90 bin lira parasını ev sahibi olmak için peşinat verdiğini anlatan mağdurlardan Arif Erçetin, Abdulhalim G. ile 2 yıl önce tanıştığını ve daha önce bir daire satın aldığını belirterek, "Daha önce aynı şekilde anlaştık ve daireyi bitirdi, paramızı ödedik. Daha sonra evimin yanındaki arsaya yeni bir apartman yapacağını söyledi, 90 bin lira para vererek daireye girdik. Bırakın apartmanı herhangi bir kazı çalışması dahi olmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak hiçbir ilerleme yok, yakalama kararı yok. Biz bunun hızlı bir şekilde yurt dışına kaçmadan yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.



"EV YAPMAK İÇİN ALDIĞI DAİREYİ BAŞKASINA SATTI"



Dolandırıldığını iddia edenlerden Hasan Çağışır da evin yapılacağı arsanın 400 metrekaresinin kendisine ait olduğunu ve bunu 3 daire karşılığında Güneş’e verdiğini belirterek, "Bir daireyi aldık ama 2 daireyi alamadık. kendisi de sözleşme karşılığı aldığı arsayı bir başkasına satmış" dedi.



Sultan Akgün ise şehir dışında çalışan oğlunun ev almak için peşinat olarak 43 bin lira ödediğini ve mağdur durumda olduklarını söyleyerek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi.