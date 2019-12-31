Büyük ikramiye 80 milyon TL! Milli piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli piyango canlı yayın çekiliş izle! Geçen sene milli piyango kime çıktı?

Her yıl 31 Aralık gününde özel çekiliş yapılan Milli Piyango bu akşam çekilecek. Her yıl vatandaşların umudu olan ve yüksek ikramiye miktarıyla herkesin rüyalarını süslüyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MPİ tarafından gerçekleştirilen 2020 piyango çekilişi bu akşam (31 Aralık 2019) saat 15:00'te başlayacak. Saat 15:00'ten itibaren çekiliş, canlı yayında MPİ'nin internet sitesinden izlenebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 20:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Saat 21:00'da çekiliş sonlanmış tüm kazanan numaralar öğrenilmiş olacak.



MİLLİ PİYANGO GEÇEN SENE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi, halen parasını almadı.

OYUN NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

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