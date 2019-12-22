Büyük ikramiye çekilişi yaklaşıyor! Yılbaşı biletleri kaç TL, büyük ikramiye ne kadar?

Kimi bağış yapmayı kimi ise çocuklarının eğitimine harcamayı düşünüyor. Binlerce vatandaş 80 milyonluk ikramiye için bilet kuyruğuna girdi.

Yeni yıla merhaba demek için geri sayım sürüyor. Her yıl olduğu bu yıl da milyonlarca vatandaş bir umut diyerek milli piyango çekilişine katılıyor. Büyük ikramiye bu yıl 80 milyon lira olarak belirlendi.

Hayallerine kavuşmak isteyen vatandaşlar ise bilet satışının yapıldığı yerlere akın etti.

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık yani yılbaşı gecesinde yapılacak. Peki vatandaşın hayalleri neler?

Milli piyango satıcılarına göre vatandaşın ilgisi oldukça büyük. Peki, bilet fiyatları ne kadar?

Çeyrek 20, yarım 40, tam bilet 80.TL'den satılıyor.

Yılbaşı yaklaştıkça heyecan da artıyor. Bizler de biletimizi seçtik bakalım büyük ikramiye çıkacak?

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERA: UĞUR PİDECİ

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