Büyük Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenlerle anılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Anıtkabir’de ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenlerine katılacak.

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında, Meclis Atatürk Anıtı’nda anma töreni yapılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören düzenlenecek.