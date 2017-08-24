Siirt'te büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Yürütülen çalışmalarda, 13 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Lice-Kulp yolu üzerinde meydana gelen el yapımı patlayıcıyı tuzaklama olayı ile Batman'ın Sason ilçesinde ele geçirilen mühimmatların faillerinden olan, büyük şehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı yapan, ayrıca çeşitli suçlardan 4 ayrı arama kaydı bulunan bölücü terör örgütü mensubu şahsın yapılan çalışmalarda Siirt ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."