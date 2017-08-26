Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını zaferle sonuçlandıran Büyük Taarruz Meydan Muharebesi 95 yıl önce bugün başladı. Emperyalist devletlerin desteğiyle Anadolu’yu işgal eden Yunan Krallığı, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğindeki milli ordunun kararlılığıyla Anadolu’yu terk etmek zorunda kaldı. Büyük Taarruz'ın yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

Bugün 26 Ağustos. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kaderini tayin eden Büyük Taarruz Meydan Muharebesi’nin başlamasının 95'inci yıl dönümü.



Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, 26 Ağustos 1922’de Afyon Kocatepe’de, sabaha karşı başlattığı Büyük Taarruz, dört gün süren şiddetli çatışmaların ardından Dumlupınar’da kazanılmıştı. Milli orduya İzmir yolu açılmıştı.



Taarruzla, emperyalist devletlerin desteğiyle Anadolu'yu işgal eden ve Ankara sınırlarına kadar gelen Yunan Krallığı'nda bulunan 200 bin asker bozguna uğratıldı. İzmir'e doğru geri çekilmeye başladı.



Türk ordusu, Atatürk'ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz! İleri!” talimatıyla işgalcileri İzmir’e kadar kovaladı.



Büyük Taarruz’un başlamasından 14 gün sonra, 9 Eylül 1922’de Türk Ordusu İzmir’e girerek Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını sonlandırdı.



Büyük Taarruz Meydan Muharebesi’nin ardından Yunan Ordusu Anadolu’dan temizlendi. İstanbul, Çanakkale ve Trakya’yı işgal eden müttefikler ise yeni bir savaşı göze alamayarak işgal ettikleri toprakları terk etti.



Büyük Taarruz, yaklaşık 200 yıldan beri Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan ilk taarruz savaşı oldu.



Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu hareketi üzerindeki önderliğini pekiştiren zaferle Milli Hükümet, barış masasına büyük avantajla oturdu.



Büyük Taarruz Meydan Muharabesi Başkomutanlık Savaşı olarak da biliniyor.



95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.



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