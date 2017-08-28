Luis Neto, Fenerbahçe'de
Luis Neto, Fenerbahçe'de
Vatan Şaşmaz'ın son videosu: Elini kalbine koy ve paylaş...
Vatan Şaşmaz'ın son videosu: Elini kalbine koy ve paylaş...
Vatan Şaşmaz'ı o silahla öldürmüş
Vatan Şaşmaz'ı o silahla öldürmüş
Kahreden tesadüf! Vatan Şaşmaz...
Kahreden tesadüf! Vatan Şaşmaz...

Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce vatandaş Afyon'a gitti

Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce vatandaş Afyon'a gitti. Geceyi tepede geçiren vatandaşlar duygularını Ulusal Kanal'a anlattı.

Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce vatandaş Afyon'a gitti
Zafer Haftası ve Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, vatandaşlar Kocatepe'ye akın etti. 

Gelenler geceyi Kocatepe'de geçirdi. Şanlı Zafer hem duygulandırdı hem gurulandırdı.

Zafer Yürüyüşüne katılanlara askeri birliklerce 95 yıl önceki mönü olan çorba, hoşaf ve ekmek dağıtıldı.

Tarihe altın harflerle yazılan büyük zafer için vatandaşlar o anki duygularını Ulusal Kanal'a anlattı.

UMKE ekibi de hem o anlara tanıklık etmek hem de olası bir durum da yardım etmek için oradaydı.



ulusal.com.tr
Önceki Haber
Son dakika: Ömer Çatkıç'a tutuklama talebi! Tam 1 milyon dolar
Sonraki Haber
"Türkiye-İran ilişkisi yeni bir aşamaya girdi"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.