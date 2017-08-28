Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce vatandaş Afyon'a gitti. Geceyi tepede geçiren vatandaşlar duygularını Ulusal Kanal'a anlattı.

Zafer Haftası ve Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, vatandaşlar Kocatepe'ye akın etti.Gelenler geceyi Kocatepe'de geçirdi. Şanlı Zafer hem duygulandırdı hem gurulandırdı.Zafer Yürüyüşüne katılanlara askeri birliklerce 95 yıl önceki mönü olan çorba, hoşaf ve ekmek dağıtıldı.Tarihe altın harflerle yazılan büyük zafer için vatandaşlar o anki duygularını Ulusal Kanal'a anlattı.UMKE ekibi de hem o anlara tanıklık etmek hem de olası bir durum da yardım etmek için oradaydı.