Büyük yürüyüş TGB önderliğinde başladı!

10 Kasım’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce genç, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) öncülüğünde Anıtkabir’e yürümeye başladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılında Ankara’da buluşan gençler “Hepimiz Mehmediz, Biz Türkiye’yiz” sloganlarıyla Ata’sına yürüyor. PKK’ya karşı sınır ötesinde savaşan Mehmetçik için selam duran TGB’liler, emperyalizme meydan okudu.

“ATATÜRK EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIĞIN ADIDIR”

Yürüyüş öncesinde Güvenpark’ta konuşma yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “Barış Pınarı Harekatında terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçiğimizin mücadelesinde yaşıyor. Diyarbakır’da evlatlarını HDP/PKK zulmünden kurtarmak için 68 gündür kahramanca direnen annelerimizin korkusuz bakışlarında yaşıyor. Gençliğe Hitabeyle, Cumhuriyetimizi, cennet vatanımızı emanet ettiği Türk Gençliğinin bilincinde yaşıyor. Ve siz değerli vatanseverlerin yüreğinde, mücadelesinde yaşıyor.” Dedi.

Emperyalizme karşı bağımsızlık savaşının Atatürk gibi yapılacağını söyleyen Yıldırım Gençer, “Atatürk, bir çözümün ve programın adıdır. Emperyalizme karşı bağımsızlığın adıdır. Sorunlar, Atatürk gibi çözülür. Savaşlar, Atatürk gibi yapılır. Devrimler, Atatürk gibi gerçekleştirilir. ABD’ye ve onun kukla terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz ikinci istiklal savaşımızı ancak Atatürk gibi olarak zafere ulaştırabiliriz. İçeride, milletimizin birliğini hedef alanlara taviz vermiş midir? Teröre özgürlük tanımış mıdır? İşte Kurtuluş savaşımızın zafer parolası buradadır.” ifadelerini kullandı.

“57 yıllık ömrüne nice zaferler sığdıran büyük önderimiz, bizlere sadece vatanı değil, bağımsızlık çizgisini emanet etti.” diyen TGB Genel Başkanı Gençer sözlerine şu şekilde devam etti:

“Terörle mücadelede tavizsiz olmayı emanet etti. Türk gençliği olarak, milletimize söz veriyoruz. Türkiye’yi teröre teslim etmek isteyenlere karşı Mehmetçik ruhuyla savaşacağımıza söz veriyoruz!”

“EN BÜYÜK SINAVIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ SAVUNMADAKİ KARARLILIĞIMIZDIR!”

Yıldırım Gençer’in ardından konuşma yapan Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu Başkanı Anıl Işık şunları söyledi:

“Bugün Atatürk olmak, Mehmetçiğimizin yanında durmaktır. Bugün Atatürk olmak, emperyalizme meydan okumaktır Bugün Atatürk olmak, üniversiteleri vatanseverliğin kalesi yapmaktır. Bizim en büyük sınavımız Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmadaki kararlılığımızdır.”

Anıl Işık’tan sonra kitleye hitap eden Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Göksu Nacar şunları dile getirdi:

“Ankara’ya gelmek birleşmektir. Söz konusu vatansa gerisi teferuattır demek için buradayız. Ordumuza destek olmak, Mehmetçiğimize selam durmak için buradayız. Sorumluluğumuzun farkındayız, görevlerimizin başındayız. Bir an olsun Atatürk’ün yolundan dönmeyeceğiz. Emperyalizme karşı milyonlarca Mehmetçik olacağız, Türkiye’yi yeni zaferlere ulaştıracağız.”

Mitingde son konuşmayı yapan İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emre Oflaz, konuşmasından şunlara yer verdi:

“Çanakkale’de Seyit Onbaşı’nın gücüyüz, yenilmez denilen emperyalizme meydan okuyoruz. Sivas’ta Tıbbiyeli Hikmet’in kararlılığıyız, teslimiyete ve umutsuzluğa savaş açıyoruz. Ankara’da Ömer Halisdemir’in cesaretiyiz, tek başımıza kalsak bile siperden fırlamaya hazırız. Barış Pınarında terörü yerle yeksan eden Mehmetçiğiz, bizi hiç kimse ve hiçbir engel durduramaz. En başta düşmanlarımız duysun, ABD ve onun piyonları dinlesin, bilmeyen kalmasın: Zafer bizimdir!”

TGB’li gençler, yürüyüşün sonunda Anıtkabir’de selam durarak kahraman Türk ordusuna desteklerini gönderecek.