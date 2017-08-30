30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta kutlanıyor. Ankara'daki kutlamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında terörle mücadele ve 15 Temmuz vurgusu yaptı.

Büyük Zafer'in 95. yılı tüm yurtta kutlanıyor. Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı.Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.







15 TEMMUZ VURGUSU



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin bir halkası olarak görüyoruz. Hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştir. Türkiye yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz'daki destansı direniş, kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatana sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun."



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında devlet erkanının ziyaret ettiği Anıtkabir'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.Anıtkabir çevresinde sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken Anıtkabir'deki kulelere kesin nişancılar yerleştirildi. Devlet erkanının katılacağı tören öncesi Atatürk'ün mozolesi ve Misak-ı Milli Kulesi'nde bomba uzmanı dedektör köpekler arama yaptı.



İSTANBUL'DAKİ İLK TÖREN TAKSİM MEYDANI'NDA



İstanbul'daki törenlerin ilk adresi ise Taksim Meydanı oldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katılımı ile, Taksim'deki Özgürlük Anıtı'na çelenk bırakıldı.