Büyükada'da toplantı esnasında gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 kişinin sorguları sürüyor. Terör örgütü üyeliği ile suçlanan şüpheliler, 5 ayrı karakolda tutuluyor. Gözaltındaki şüphelilerin sağlık sorunu yaşadığı iddiaları da İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Türkiye'nin gündemini sarsan İstanbul Büyükada'daki otel baskını ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.



Gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 kişinin avukatları, şüphelilere yapılan suçlamanın terör örgütü üyeliği olduğunu ve gözaltı süresinin de 7 güne çıkarıldığını belirtti.



5 ayrı karokolda tutulan şüpheliler, terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulanıyor. Soruşturmada gizlilik kararı olduğu için de herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.



Gözaltılara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden de yazılı bir açıklama yapıldı.. Açıklamada, "5 Temmuz Çarşamba günü Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 8’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1’i Alman ve 1’i İsveç uyruklu olmak üzere toplam 10 kişi Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştır." denildi.



Avukatların "şüphelilerden bazıları gözaltında sağlık sorunu yaşadı" iddiasını yalanlayan emniyet, 10 kişinin de herhangi bir sağlık sorunu yaşamadıklarını ifade etti.



Uluslarası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve FETÖ irtibatıyla nedeniyle üniversite öğretim üyeliğinden ihraç edilen Günal Kurşun'un da aralarında olduğu 10 kişinin Büyükada'daki bir otelde sansosyanel bir eylem planı yaptıkları belirtilmişti.



ulusal.com.tr