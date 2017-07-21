Çok sayıda terörist öldürüldü
Çok sayıda terörist öldürüldü
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Bu tehlikeli madde Türkiye'den çıkıyor
Bu tehlikeli madde Türkiye'den çıkıyor
Harun Kolçak'a son veda!
Harun Kolçak'a son veda!

Büyükada tutuklamalarıyla ilgili son dakika kararı!

Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Büyükada tutuklamalarıyla ilgili son dakika kararı!

Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. Serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yakalama kararı çıkarıldı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada'da gözaltına alınan ve daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, biri Alman ve biri İsveç uyruklu, 10 şüpheliden 6'sı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçu kapsamında tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



 

Etiketler; #Büyükada
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
THY, Bodrum'dan İstanbul'a ek sefer düzenledi
Sonraki Haber
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.