Büyükelçilikler Atatürk’ü andı

Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümünde dünyanın dört bir yanından anma mesajları geldi.

Venezuela Büyükelçiği, 10 Kasım mesajını resmi twitter hesabı üzerinden yayınladı. Mesajda “Ebediyete intikalinin seneyi devriyesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz” ifadeleri yer aldı. Mesajda Anıtkabir fotoğrafına yer verildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği de Atatürk’ü andı. Büyükelçilik, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temellerini Atatürk'ün attığını vurguladı. Twitterdaki paylaşımda Rus ressam Yevgeni Lansere’nin 1922 yılında Ankara’da çizdiği bir portre kullanıldı.

Kazakistan, Almanya ve Fransa'nın da Ankara Büyükelçiliği Atatürk için anma açıklaması yaptı.

Ayrıca Türkiye'nin Pekin, Moskova, İslamabad, Cakarta ve Kuala Lumpur büyükelçiliklerinde de anma törenleri düzenlendi.



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