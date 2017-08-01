ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırıda bulunan aralarında emekli polis memuru Mahfuz Banlı'nın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, geçen Cumartesi günü Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi’nin karşısındaki Hat Boyu’nda dolaşırken, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı.



Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile adamları, korumasız olan Yılmaz Büyükerşen’e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti.



Vatandaşlar müdahale edince saldırganlar kaçtı.



Olaydan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir kurusıkı tabanca ile yakalandı.



Firarda olan bir şüpheli de gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.



ADLİYEYE SEVK



Başkan Büyükerşen'e saldırdığı iddia edilen 5 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlandı. Şüpheliler Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu, Mustafa Çetiner, Aydın Tekin ve Yunus E. Aksoy bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.