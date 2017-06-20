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'ByLock'çu 9 öğretmen gözaltında

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 9 öğretmen gözaltına alındı.

'ByLock'çu 9 öğretmen gözaltında

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 9 öğretmen gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLcok'u kullandıkları belirlenen 13 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde zanlılara ait olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bylock #Kahramanmaraş #fetö
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