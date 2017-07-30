Bugün 17.00'den itibaren yasaklandı
Bugün 17.00'den itibaren yasaklandı
Kuyruk 20 kilometre oldu
Kuyruk 20 kilometre oldu
Bodrum'da deprem
Bodrum'da deprem
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

ByLock kullanan iki korucu gözaltına alındı

Mardin'de yapılan FETÖ operasyonunda iki korucu, ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, aynı zamanda muhtar da olan korucuların, PKK bağlantısı olup olmadığını araştırıyor

ByLock kullanan iki korucu gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mardin polisi 8 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. 

FETÖ operasyonları ilk kez koruculara uzandı. Aynı zamanda köy muhtarı olan iki korucu ByLock kullandığı iddiasıyla göz altına alındı. 

Mardin Artuklu ilçesi Çağlar Köyü Muhtarı H.A. ve Midyat ilçesi Düzoba Muhtarı S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A.’nın 2003 yılından itibaren hem muhtar hem de güvenlik korucusu olduğu belirlendi. 

Her iki ismin güvenlik güçleriyle birlikte teröre karşı yürütülen operasyonlarına katılıyordu. 

Polis ayrıca H.A.’nın PKK terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığını mercek altına aldı. Koruculardan PKK’ya operasyonlar öncesinde istihbarat gidip-gitmediği inceleniyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin #fetö #bylock #korucu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İzmir'in 4 ayrı noktasında aynı anda yangın çıktı
Sonraki Haber
Kapıkule'de TIR kuyruğu 20 kilometre oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.