Mardin'de yapılan FETÖ operasyonunda iki korucu, ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, aynı zamanda muhtar da olan korucuların, PKK bağlantısı olup olmadığını araştırıyor

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mardin polisi 8 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.



FETÖ operasyonları ilk kez koruculara uzandı. Aynı zamanda köy muhtarı olan iki korucu ByLock kullandığı iddiasıyla göz altına alındı.



Mardin Artuklu ilçesi Çağlar Köyü Muhtarı H.A. ve Midyat ilçesi Düzoba Muhtarı S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A.’nın 2003 yılından itibaren hem muhtar hem de güvenlik korucusu olduğu belirlendi.



Her iki ismin güvenlik güçleriyle birlikte teröre karşı yürütülen operasyonlarına katılıyordu.



Polis ayrıca H.A.’nın PKK terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığını mercek altına aldı. Koruculardan PKK’ya operasyonlar öncesinde istihbarat gidip-gitmediği inceleniyor.



ulusal.com.tr